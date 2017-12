Grasser-Prozess: Nerven zum Zerreißen gespannt

Der Tag der Entscheidung: Der Oberste Gerichtshof muss heute beschließen, ob der Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Beschuldigte im Großen Schwurgerichtssaal in Wien morgen starten kann oder ob das Verfahren für viele Monate wieder auf Eis liegt. Auch bei den Angeklagten sind die Nerven zum Zerreißen gespannt. Sie haben sich ihre Verteidigungsstrategie zurechtgelegt. Von einer Schmiergeldzahlung in Höhe von zehn Millionen Euro für die Vergabe der Bundeswohnungen will keiner etwas wissen.