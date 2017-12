ÖSV-Adler gehen bei Titisee-Windlotterie leer aus

Vor der Tournee-Generalprobe kommendes Wochenende in Engelberg und der diesmal etwas längeren Weihnachtspause gebe es aber für das gesamte Team noch viel zu tun. "Wir haben vor Weihnachten heuer zum Glück ein bisschen Zeit, es ist unbedingt notwendig, dass wir diese Tage nutzen", bekräftigte Kuttin.

Der Bewerb in Titisee-Neustadt war wegen zu starken Windes zunächst dreimal um eine halbe Stunde verschoben worden, ging am frühen Abend aber doch noch über die Bühne. Von gleichbleibenden Bedingungen konnte bei ständig drehenden Windstärken und -richtungen aber keine Rede sein. Regen und der aufgeweichte Auslauf erschwerten das Geschehen noch zusätzlich.

In dieser Lotterie hatten neben Kraft (126 m) auch andere Topleute kein Glück und kamen so nicht annähernd an die Höchstweiten heran. Viel mehr Fortune als der ÖSV-Topmann hatten dagegen die nach ihm auf den letzten drei Positionen springenden Daniel Andre Tande (NOR/3. mit 135,5 m), Wellinger (139,5) und Freitag (145).

Freitag, der vor einer Woche in Nischnij Tagil hinter Wellinger und vor Kraft Platz zwei belegt hatte, kam bei seinem zweiten Saisonerfolg sogar bis auf drei Meter an den Schanzenrekord von Domen Prevc heran. Er reist mit 51 Punkten Guthaben auf Wellinger weiter in die Schweiz. Kraft verteidigte vor den beiden Einzelbewerben seinen vierten Gesamtrang.