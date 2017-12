LIVE: WAC empfängt Red Bull Salzburg

Die "Wölfe" sind angeschlagen, warten seit 26. August auf einen Sieg in der Liga und fielen zuletzt auf Platz neun zurück. "Bullen"-Coach Marco Rose will eine frische Mannschaft in die "spannende Aufgabe" schicken. Salzburg könnte mit einem Sieg wieder die Tabellenführung übernehmen.

Trotz der klaren Bilanz gegen den WAC (11 Siege und nur 3 Niederlagen in 22 Bundesligaspielen) waren vor allem die Duelle auswärts stets hart umkämpft.

Hier der Live-Ticker zur Partie: