Von Rang acht zum Sieg! Hirscher wieder überragend

Tomba auf den Fersen

In der ewigen Sieg-Statistik für Herren und Damen im Weltcup ist Hirscher nun alleiniger Siebenter, drei Erfolg hinter Italiens Legende Alberto Tomba. Der Riesentorlauf-Dritte vom Samstag bzw. 17. des Levi-Slaloms von Mitte November hat nun nach seinem Knöchelbruch vom August schon wieder in beiden technischen Disziplinen gewonnen.

Das Ergebnis:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:41,94 Min. 49,55 52,39

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:42,33 +00,39 49,41 52,92

3. Andre Myhrer (SWE) 1:42,34 +00,40 49,21 53,13

4. Michael Matt (AUT) 1:42,49 +00,55 49,19 53,30

5. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:42,63 +00,69 49,79 52,84

6. Stefano Gross (ITA) 1:42,70 +00,76 49,00 53,70

7. Fritz Dopfer (GER) 1:42,89 +00,95 49,53 53,36

8. Mattias Hargin (SWE) 1:43,00 +01,06 49,38 53,62

9. Marco Schwarz (AUT) 1:43,10 +01,16 51,01 52,09

. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:43,10 +01,16 49,42 53,68

11. Christian Hirschbühl (AUT) 1:43,12 +01,18 50,08 53,04

12. Julien Lizeroux (FRA) 1:43,13 +01,19 49,63 53,50

13. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:43,28 +01,34 49,68 53,60

14. Loic Meillard (SUI) 1:43,50 +01,56 50,54 52,96

15. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:43,72 +01,78 50,07 53,65

16. Stefan Hadalin (SLO) 1:43,86 +01,92 51,07 52,79

17. Pawel Trichischew (RUS) 1:43,89 +01,95 50,42 53,47

18. Dominik Stehle (GER) 1:43,96 +02,02 50,45 53,51

19. David Ryding (GBR) 1:44,13 +02,19 50,01 54,12

20. Clement Noel (FRA) 1:44,19 +02,25 50,51 53,68

21. Marc Digruber (AUT) 1:44,39 +02,45 50,47 53,92

22. Alexander Choroschilow (RUS) 1:44,55 +02,61 50,27 54,28

23. Cristian Deville (ITA) 1:44,58 +02,64 50,96 53,62

24. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:44,81 +02,87 49,98 54,83

25. Philipp Schmid (GER) 1:45,48 +03,54 50,47 55,01

26. David Ketterer (GER) 1:47,33 +05,39 51,03 56,30