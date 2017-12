Linzer Bummelzug ging komplett in Flammen auf

Der bekannte Linzer Bummelzug ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Brand zerstört worden. Das elektrisch betriebene Gefährt begann, nachdem es zum Laden an die Stromversorgung angeschlossen worden war, plötzlich zu rauchen und fing Feuer. Um die fatale Reaktion des Akkus zu bremsen, tauchte man das gesamte Fahrzeug in einen mit Wasser befüllten Container.