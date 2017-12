Hammer! Peter Stöger ist neuer Dortmund-Trainer

Stöger hat erst am Samstagabend von seinem Jobangebot erfahren, erklärte er am Sonntag bei einer Pressekonferenz: "Hans-Joachim Watzke hat mich am Samstag angerufen, da war ich in Wien. Heute bin ich gleich hier her geflogen. Es ist ein großer Vertrauensbeweis und eine Riesenmöglichkeit, bei diesem Verein mit diesen Spielern meine Arbeit zu verrichten", so Stöger.

"Andere Dimension"

Der Anruf sei sehr überraschend gekommen, meinte Stöger: "Meine Pläne waren ja ganz andere. Ich dachte, dass ich nach meinem Aus bei Köln zunächst ein paar Wochen zum Nachdenken einlege." Aber dieses Angebot könne er schließlich nicht ausschlagen, meinte der Wiener. "Es ist eine unglaubliche Möglichkeit, die sich mir hier bietet. Die Chance, bei diesem Verein zu arbeiten, bekommt man nicht alle Tage. Und das sage ich, obwohl ich bei Köln eine absolut geile Zeit erlebt habe. Trotzdem: Dortmund ist schon noch einmal eine andere Dimension."

Viel Arbeit

Auf Stöger wartet viel Arbeit. Nach einem starken Saisonstart hinkt Dortmund den Erwartungen deutlich hinterher, liegt in der Tabelle nur auf Platz sieben. Die 1:2-Niederlage am Samstag gegen Werder Bremen brachte das Fass zum Überlaufen - der Verein sah keine Basis für eine gemeinsame Zukunft mit Trainer Peter Bosz. Deswegen wurde Stöger engagiert und am Sonntag offiziell präsentiert.