Läuten jetzt die Hochzeitsglocken, Herr Tolar?

Waren Kinder ein Thema für Sie?

Nein. Ich bin in zwei Jahren 80. Und selbst wenn wir uns vor 30 Jahren schon gekannt hätten: Damals war Gerald Croupier und ich dauernd weiß der Kuckuck wo unterwegs.

Sie nennen Gerald Ihren Mann. Was wird sich in der Ehe ändern?

Nichts. Wir fühlen uns schon verheiratet. Wir werden auch nicht den Namen des anderen annehmen.

"Wer ist bei Ihnen die Frau?" Empfinden Sie die Frage als dumm?

In Zeiten, wo der Feminismus alle Rollenbilder abgeschafft hat: Ja. Ich antworte trotzdem: Wir kochen beide gern! Und die Entscheidung, welchen Staubsauger wir kaufen, haben wir gemeinsam getroffen.

Was schätzen Sie an Gerald am meisten?

Das ist schwer zu sagen, denn der Kerl ist ein Gesamtkunstwerk. Er ist genau das, was ich brauche. Er gibt mir Sicherheit, sowohl äußere als auch innere. Er ist verlässlich, eine Krücke, ein Gehstock, ein Sessel mit Lehne. Ich merk grad, dass ich ihm das so noch nie gesagt habe.

Gerald hat aufmerksam zugehört und hat Tränen in den Augen.

Spielt der Altersunterschied eine Rolle?

Das müssen Sie ihn fragen! Er ist ja mit einem alten Scheißer zusammen! - Beide lachen. Dann sagt Gerald:

Für mich nicht. Der Günter ist für sein Alter noch sehr flott unterwegs. Man merkt ihm seine 78 überhaupt nicht an.