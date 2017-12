Quali geschafft! Schlierenzauer im Einzel dabei

Gregor Schlierenzauer hat sich am Samstag mit einem 128-m-Sprung bei seinem Weltcup-Comeback nach fast neun Monaten souverän für den Einzelbewerb am Sonntag qualifiziert. Der 53-fache Weltcupsieger landete in der Ausscheidung, die vor dem Teambewerb ausgetragen wurde, an der 23. Stelle, unmittelbar vor Stefan Kraft (126 m). Alle sechs ÖSV-Springer sind am Sonntag (15.30 Uhr) dabei.