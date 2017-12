An das Christkind

Wie unglaublich schön war Weihnachten damals. Dieses brennende Warten auf dich. Hast du das Briefchen schon geholt? NEIN? Noch immer nicht? Vielleicht verlierst du beim Einsammeln ein goldenes Federchen, das man hüten kann. Als größten Schatz und sicheren Beweis, dass es dich gibt.

Was ich dich immer schon fragen wollte: Wie fühlst du dich, wenn du bei einem Haus so viel bringst, dass es für zehn Kinder reicht und beim anderen fast gar nichts? Kennst du dich noch aus mit dem ganzen technischen Schnickschnack und mit Wunschzetteln, die sich wie Bauanleitungen lesen? Wie gehst du damit um, dass es Kinder gibt, die nicht mehr wissen, was sie sich wünschen sollen, während andere sich wünschen, was du nicht bringen kannst? Frustrierend muss das sein für dich. Diese Ungerechtigkeit.

Deshalb wünsche ich mir heuer auch nichts, was es zu kaufen gibt. Ich wünsche mir den Zauber der Weihnacht von damals zurück. Die jubilierende Vorfreude. Den himmlischen Duft. Das Strahlen der Augen. Und die Gabe, mit kleinen Dingen glücklich zu sein und dich nur einmal noch mit dem atemlosen Staunen eines Kindes zu sehen.

Irina Lino, Kärntner Krone