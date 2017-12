Platz 5 für Beierl/Onasanya: So gut wie nie

Katrin Beierl und Jennifer Onasanya haben am Samstag mit Rang fünf beim Zweier-Bob-Weltcup in Winterberg ihre beste Karriere-Platzierung eingefahren. Das ÖBSV-Duo konnte mit dem ersten Antritt im Weltcup in dieser Saison nach vier Siegen im Europa-Cup also sehr zufrieden sein und hatte am Ende 0,37 Sekunden Rückstand auf die deutschen Premieren-Siegerinnen Stephanie Schneider/Lisa Buckwitz.