Zahl der Erkältungsopfer um zehn Prozent gestiegen

"Nach der Toilette und vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen!" Das wird schon Kindern gesagt und ist in der kalten Jahreszeit sehr wichtig, da ein großer Teil der Infektionskrankheiten über die Hände übertragen wird.

Rat in Apotheke gesucht

Doch wer erkältet ist, sucht vor allem Hilfe in den Apotheken.

Auch Mag. Gottfried Satran von der Apotheke zum Heiligen Wolfgang in St. Wolfgang wird derzeit oft gefragt, was denn am besten gegen eine "Grippe" helfe. "Zuerst muss man natürlich zwischen einer echten Grippe und einem grippalen Infekt unterscheiden", stellt der Experte gleich klar. Bei Ersterer empfiehlt er als Vorbeugung die Impfung und den Arzt zur Behandlung.

Vitamine sind gefragt

"Als Vorbeugung bei einer Erkältung sollte man viel an der frischen Luft spazieren gehen, sich gesund ernähren und Vitamine zu sich nehmen", weiß Satran. Besonders gefragt seien da Radikalfänger wie Zink oder Selen und natürlich Naturheilmittel wie ein Radi-Sirup, Essigsocken, Zwiebel-Schmiere oder Topfenpatscher. Der Apotheker kennt ein Kuriosum: "Vor allem asiatische Kunden kaufen bei uns gerne Tigerbalsam."

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung