Landertinger: Comeback nach Bandscheibenvorfall

Knapp drei Monate nach einer Bandscheibenoperation fühlt sich Biathlet Dominik Landertinger bereit für das Comeback. "Vom Rücken her passt alles und beim letzten Trainingsblock habe ich gemerkt, dass es mit der Form richtig bergauf geht", sagte der Ex-Weltmeister und Olympia-Zweite von Sotschi am Rande der Weltcup-Bewerbe in seinem Heimatort Hochfilzen.