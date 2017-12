Thingnes Bö gewann auch Hochfilzen-Verfolgung

Der 24-Jährige setzte sich am Samstag trotz drei Fehlschüssen klar vor dem Slowenen Jakov Fak und Weltcup-Leader Martin Fourcade aus Frankreich durch. Die Österreicher verpassten erneut die Top Ten. Julian Eberhard landete mit vier Fehlern wie am Vortag auf Rang elf.

Ergebnisse des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen vom Samstag:

Herren, Verfolgung (12,5 km): 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 36:41,1 Min. (3 Schießfehler=Strafrunden) - 2. Jakov Fak (SLO) +58,8 Sek. (1) - 3. Martin Fourcade (FRA) +1:10,0 Min. (5) - 4. Simon Schempp (GER) 1:10,5 (4) - 5. Tarjei Bö (NOR) 1:11,9 (2) - 6. Maxim Zwetkow (RUS) 1:12,3 (1). Weiter: 11. Julian Eberhard (AUT) 1:54,4 (4) - 28. Simon Eder (AUT) 2:49,7 (4) - 56. Daniel Mesotitsch (AUT) 6:03,2 (5)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 5 von 22 Bewerben): 1. Fourcade 264 Pkt. - 2. J.T. Bö 238 - 3. Fak 216. Weiter: 8. J. Eberhard 159 - 20. Eder 95 - 50. Felix Leitner (AUT) 13