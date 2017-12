"Zum Ärgern!" Hirscher nach Patzer "nur" Dritter

Damit ist eine beeindruckende Siegesserie vom Überflieger beendet: Hirscher hat erstmals seit 7. Jänner einen Alpin-Riesentorlauf nicht gewonnen. Wie damals beim Weltcup in Adelboden wurde er am Samstag in Val d'Isere von Alexis Pinturault besiegt. Davor hatte er die letzten drei Weltcup-Riesentorläufe der vergangenen Saison wie auch das WM-Rennen gewonnen.

Das Ergebnis:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:51,18 56,86 54,32

2. Stefan Luitz (GER) 1:51,46 +00,28 56,84 54,62

3. Marcel Hirscher (AUT) 1:51,72 +00,54 56,74 54,98

4. Mathieu Faivre (FRA) 1:51,96 +00,78 57,12 54,84

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:52,08 +00,90 57,05 55,03

6. Alexander Schmid (GER) 1:52,19 +01,01 57,56 54,63

7. Zan Kranjec (SLO) 1:52,28 +01,10 57,41 54,87

8. Manuel Feller (AUT) 1:52,84 +01,66 57,94 54,90

9. Matts Olsson (SWE) 1:52,91 +01,73 57,15 55,76

10. Thomas Fanara (FRA) 1:53,14 +01,96 58,25 54,89

11. Justin Murisier (SUI) 1:53,34 +02,16 58,00 55,34

12. Florian Eisath (ITA) 1:53,57 +02,39 57,57 56,00

13. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:53,88 +02,70 58,01 55,87

14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:53,89 +02,71 58,93 54,96

15. Gino Caviezel (SUI) 1:53,93 +02,75 58,13 55,80

16. Ted Ligety (USA) 1:53,94 +02,76 59,12 54,82

17. Marco Schwarz (AUT) 1:53,96 +02,78 59,05 54,91

18. Giovanni Borsotti (ITA) 1:53,99 +02,81 58,31 55,68

19. Luca de Aliprandini (ITA) 1:54,21 +03,03 58,14 56,07

20. Tim Jitloff (USA) 1:54,43 +03,25 58,83 55,60

21. Elia Zurbriggen (SUI) 1:54,50 +03,32 58,64 55,86

22. Tommy Ford (USA) 1:54,56 +03,38 57,63 56,93

23. Roberto Nani (ITA) 1:54,59 +03,41 59,04 55,55

24. Manfred Mölgg (ITA) 1:54,62 +03,44 58,12 56,50

25. Michael Matt (AUT) 1:54,77 +03,59 58,94 55,83

26. Luca Aerni (SUI) 1:54,84 +03,66 58,89 55,95

27. Stefan Hadalin (SLO) 1:55,00 +03,82 58,63 56,37

28. Riccardo Tonetti (ITA) 1:55,29 +04,11 58,53 56,76

29. Filip Zubcic (CRO) 1:55,62 +04,44 58,99 56,63

30. Adam Zampa (SVK) 2:01,10 +09,92 58,51 1:02,59