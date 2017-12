Wetter machte Feiertag zum Shopping-Tag

Im Mediamarkt wurden bei den Smartphone-Ständen Probe gewischt und die Größen der Geräte verglichen. Im Primark und H&M waren Garderoben Mangelware. In den Gastronomiebetrieben war sowieso kaum ein freier Platz zu erwischen. Vor manchen Lokalen, wie etwa der L’Osteria, bildeten sich sogar Warteschlangen! Die Szenen in der PlusCity standen gestern symbolisch für alle anderen Einkaufszentren im ganzen Land: Weil das Wetter am Feiertag nicht wirklich mitspielte, trieben die nasskalten Bedingungen die Menschen in die Geschäfte.



Haid-Center-Chef: "Perfekt"

"Gleich von Beginn weg war viel los", erzählte Paul Illenberger vom gleichnamigen Ledermoden-Geschäft. Auch Haid-Center-Manager Hans Koini war überwältigt. "Es ist perfekt - die Leute sind super drauf", sagte er. Das Einkaufszentrum in Ansfelden gleich neben der Westautobahn stand gestern ebenfalls bei den Shopping-Freudigen hoch im Kurs.



"Einkaufsboykott ist kein Thema mehr"

"Der Einkaufsboykott am 8. Dezember ist kein Thema mehr, die Zeiten haben sich geändert", verrieten Jasmin und Manfred Wiesmayr, die mit ihren vier Kindern im SEP in Gmunden waren. Viele nutzten die gemeinsame Zeit auch nur zum Bummeln und Gustieren. "Ich hab’ die Chance genützt und meinem Partner auch meine Wünsche für Weihnachten zeigen können", erzählte Barbara Dorfer aus St. Florian.



Elektronik und Fitnesstracker

Die Trends am 8. Dezember? Neben Elektronik, Spielwaren und Gutscheinen waren auch Textilien besonders gefragt. "Unsere Kunden kaufen zurzeit verstärkt Funktionsunterwäsche", sagt Intersport-Österreich-Chef Mathias Boenke, "Fitnesstracker sind der Renner".

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung