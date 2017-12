Isak im Finale bei Austrias Next Topmodel

"Jetzt bin ich meinem Ziel schon ein bisschen näher", strahlte Isak in die ATV-Kamera. Der Feschak aus Steyr schaffte es als erster Kandidat der aktuellen Show in das Finale von "Austrias Next Topmodel". Und legte, als sein Name von Jurorin Eveline Hall genannt wurde, gleich vier Luftsprünge samt Supergrinser hin.