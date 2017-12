Meischberger-Notiz: "Nur nicht Nerven verlieren"

Am Anfang war die Frage. Nicht die mittlerweile berühmt gewordene "Wos genau war mei Leistung?" von Walter Meischberger. Sondern die von Controller Thornton an seinen Chef, Karl Petrikovics, damals noch Immofinanz-Boss. Ersterer "stolperte" über Rechnungen von Lobbyist Peter Hochegger, die über eine zypriotische Gesellschaft abzurechnen war. Thornton will "eine Anweisung" bekommen haben - und überwies. Und findet sich neben Karl-Heinz Grasser, Karl Petrikovics, Peter Hochegger, Walter Meischberger und weiteren zwölf Angeklagten vor Gericht wieder - geplanter Start: 12. Dezember.