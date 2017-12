Hochfilzen: Domratschewa siegt, Hauser weit zurück

Darja Domratschewa hat am Freitag den Weltcup-Sprint-Bewerb der Biathletinnen in Hochfilzen dominiert. Die 31-jährige Weißrussin blieb am Schießstand fehlerlos und siegte vor Olympiasiegerin Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei (+22,1 Sek.) sowie der Südtirolerin Dorothea Wierer (30,6), die jeweils eine Strafrunde laufen mussten.