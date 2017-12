Todes-Drama: Ski-Talent sprang in falsche Richtung

Gegenüber dem "Blick" erzählte Martin Rufener, der als Alpindirektor in Kanada tätig ist: "Ich habe Burkharts Sturz nicht mit eigenen Augen gesehen, ich war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg Richtung Europa. Aber gemäss Augen­zeugen muss er die Orientierung ver­loren haben. Beim ersten Sprung nach dem Reservestart ist es wichtig, dass man nach links zieht. 62 Rennfahrer haben diese Aufgabe auch ohne Probleme gemeistert. Burkhart ist aber nach rechts gesprungen und ist danach in einem derart unglücklichen Winkel in den Sicherheitszaun gestürzt, dass er diesen mit seinen messerscharfen Kanten zerschnitt."

Es war das zweite Todesdrama im Skisport innerhalb weniger Wochen. Erst am 22. November verabschiedeten sich die Weltcupathleten am See in Lake Louise in einer Zeremonie von dem eineinhalb Wochen zuvor beim Training in Nakiska tödlich verunglückten französischen Speedfahrer David Poisson.