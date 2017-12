Video zeigt "Exekution": Polizist freigesprochen

Am 18. Jänner wurde Daniel Shaver im Alter von 26 Jahren in einem Motelflur im US-Staat Arizona von einem Polizisten erschossen. Er war unbewaffnet. "Exekution" oder Notwehr? Das Gericht entschied sich für Letzteres und sprach den Angeklagten in einem umstrittenen Urteil am Donnerstag frei. Wichtigstes Beweismittel: die bislang unter Verschluss gehaltene Aufnahme der Bodycam des Polizisten.