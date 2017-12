Austria: 120.000 Euro statt Arsenal oder Leipzig

Ein Gewinner des gestrigen Abends war Michael Blauensteiner. Der 22-Jährige hatte erst am 26. November 2017 in Austrias Kampfmannschaft sein Pflichtspieldebüt gegeben (beim 2:1-Sieg in Wolfsberg in der 69. Minute eingewechselt), war dann letztes Wochenende beim 1:1 gegen Salzburg erstmals in der Startelf gestanden, gestern feierte er gegen AEK in seinem dritten Spiel für Violett gleich sein Europacup-Debüt. Als Rechtsverteidiger, dort, wo er sich am wohlsten fühlt, er von Amateure-Trainer Andreas Ogris meistens eingesetzt worden ist. "Da haben wir wieder einen Jungen, auf den wir bauen können", lobte auch Trainer Thorsten Fink.