Kinderpornos! 60 Jahre Haft für Ex-US-Teamarzt

Nassar hatte sich in dem Verfahren schuldig bekannt. Die Ermittler hatten auf seinen Computern mehr als 37.000 Fotos und Videos kinderpornografischen Inhalts gefunden. Nassar ist zudem noch in zwei anderen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt. Das Strafmaß in diesen beiden Verfahren, das dann zu der jetzt verhängten 60-jährigen Haftstrafe noch hinzukommt, soll im Jänner verkündet werden.