Teures Löschfahrzeug zu schwer für Einsätze

Ein Versehen war die Anschaffung nicht. Denn der Hersteller hat die Florianijünger bei Übergabe vor dem Problem gewarnt, schreiben die Prüfer. Jetzt muss der Kommandant vor jeder Ausfahrt prüfen, ob das Fahrzeug nicht 80 Kilo zu viel auf die Waage bringt und damit nicht mehr der Typisierung entspricht.

W24 zahlt Mitarbeitern 124.000 Euro Abfertigung

Das "Schildbürger-Auto" wäre eine eigene Reportage wert. Auch für die hochsubventionierte TV-Anstalt W24. Doch billig wird das nicht. Von Sparsamkeit ist bei W24 keine Rede, so der RH. Allein 124.000 Euro wurden an vier Ex-Mitarbeiter an Abfertigung ausbezahlt. Welche Sehergruppen der Kabelsender anspricht, sei unklar. Die Prüfer raten sogar, über ein Aus des Kanals nachzudenken.