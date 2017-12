Wienerin (93) drohte der Umzug

Mit 93 Jahren noch einmal umziehen müssen? Das wäre Leopoldine F. bevorgestanden, weil in ihrem Pflegeheim demnächst ein Umbau startet. Für die Wienerin eine furchterregende Vorstellung! "Bitte, bitte, ich will nicht weg", klagte sie ihren Kindern gegenüber - die sich letztlich hilfesuchend an die Ombudsfrau wandten. "Unsere Mutter wohnt seit 2005 im Haus, sie ist dort sehr glücklich und zufrieden", schrieb uns Tochter Christine T.: "Sie hat dort viele Freunde gefunden und hat in diesem Bezirksteil, in dem sie seit circa 70 Jahren wohnt, auch noch viele Verwandte und Bekannte." Dann kam der Umbau-Plan: Zuerst hatte es geheißen, alle Bewohner könnten im Heim bleiben, sie müssten nur in andere Zimmer umsiedeln. Doch dann erreichte Frau T. die Mitteilung: "Kein Platz für die Mutter!" Sie solle sich andere Heime in Wien ansehen. "Seit Tagen ist meine Mama unruhig, traurig und unglücklich", berichtete uns die Leserin: "Ich will in diesem Haus bleiben für die Zeit, die mir noch bleibt", wünschte sich die 93-Jährige.

Auf Ombudsfrau-Anfrage teilte das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser mit, für die Errichtung eines neuen Bereiches versuche man zwar, so viele Bewohner wie möglich innerhalb des Hauses umzusiedeln, könne vorerst aber keine fixe Zusage dafür geben. Letztlich erreichte uns doch noch eine gute Nachricht: Frau F. darf bleiben!