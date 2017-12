Warten auf Geld für Retoure

Es war Anfang August, als Leser Manfred H. online bei eglobalcentral.at, einem Shop mit Sitz in China, ein Handy bestellte - und tags darauf wieder stornierte. Seine Kreditkarte wurde trotzdem belastet, das Paket mit dem Smartphone kam ebenfalls. Er verweigerte die Annahme, das Packerl ging zurück. Was aber nicht zurückkam, waren die fast 560 Euro des Tirolers - und das trotz Bestätigung, dass der Verkäufer seine Ware längst wiederhatte. Anfragen des Lesers beim Verkäufer blieben erfolglos, weshalb er sich an die Ombudsfrau wandte und um Hilfe bat.

Und siehe da: Nachdem wir uns eingeschaltet hatten und sich auch der Paketdienst DPD hilfreich eingebracht hatte, ging das Geld Ende Oktober auf Herrn H.s Konto ein.