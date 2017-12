Bio macht Christbäume teurer

Kurios... Die AKOÖ nahm die Christbaumpreise unter die Lupe - bei einigen Verkäufern in OÖ ist wohl der Taschenrechner kaputt, weil sie für einen 1,7 Meter hohen Baum mehr als das Doppelte des Laufmeterpreises verlangen. Ansonsten sind die Preise laut stabil. Wer einen Biobaum will, greift am tiefsten in die Tasche.