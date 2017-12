Mit 56 Kilo Hasch gestoppt

Da staunten Kärntner Polizeibeamte nicht schlecht, als sie Anfang Dezember auf der Südautobahn bei Thörl-Maglern einen italienischen Lenker stoppten und bei der Kontrolle feststellten, dass er rund 56 Kilogramm Cannabis und Cannabisharz im Auto geladen hatte.

Laut dem Wiener Landeskriminalamt soll der Italiener als Bote für einen großen Drogenring arbeiten, der in Wien jährlich Suchtgift im Wert von mehr als 100.000 Euro in den Verkehr bringen dürfte. Der Mann wurde daher bereits länger von Wiener Kriminalisten observiert. Diesmal wollten die Fahnder den Drogenkurier bei der Übergabe in der Bundeshauptstadt dingfest machen, um auch weitere mögliche Mittelsmänner auszuforschen. So weit sollte jedoch nicht kommen, denn Kärntner Polizisten hatten bereits kurz nachdem der Schmuggler das italienische Staatsgebiet verlassen hatte, den richtigen Riecher.

Erst bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker ein wahrlich dicker Fisch in der Drogenschmuggel-Szene ist. Der Mann wurde auf der Stelle verhaftet, sowie weitere Ermittlungen angeordnet.