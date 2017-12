Feiertag bringt langes Einkaufs-Wochenende

"Heim wird zum Strahlen gebracht"

"Durch das lange Wochenende wird sich der Ansturm gut aufteilen", so Marcus Wild, Chef der Spar-European-Shopping-Centers.

"Krone": Herr Wild, wie sehen Ihre Erwartungen für das zweite Weihnachts-Shopping-Wochenende in der Weberzeile in Ried, in der Varena in Vöcklabruck und im max.center Wels aus?

Marcus Wild: Es wird ein starkes Wochenende, aber es wird sich gut aufteilen - die einen gehen am 8. Dezember einkaufen, die anderen am Samstag.



"Krone": Für welche Branchen lief’s bislang gut?

Wild: Beim Sportartikelhandel, im Textil- und Schuh-Bereich ist der Andrang groß. Nachdem der Oktober aufgrund der höheren Temperaturen nicht so gut lief, gibt es hier ohnehin Nachholbedarf.



"Krone": Gibt’s Newcomer?

Wild: Definitiv der Home-Interior-Bereich. Man merkt, dass es die Menschen gemütlich zu Hause haben möchten und vor Weihnachten ihr Heim zum Strahlen bringen. Auch Kosmetik und Beauty generell gewinnen.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung