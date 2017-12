Pet-iküre: Falsche Nägel für die Katzenkrallen

#Pet-iküre

Noch gefährlicher als die Cat Claw Caps ist normaler Nagellack auf Tierkrallen, der reines Gift für sie darstellt. Es besteht die Gefahr, dass Hunde und Katzen den Lack mit den Zähnen abkratzen. Bei den Stubentigern gibt es noch ein weiteres Problem: Ihr Krallen befinden sich in einer Hauttasche verborgen und werden nur bei Bedarf ausgefahren. Um lackieren zu können muss auf die Pfote gedrückt werden, so lange bis der Lack dann schließlich getrocknet ist - was wahrscheinlich nicht sehr angenehm ist.