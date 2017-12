Teurer Pistenspaß: Das kostet unser Nationalsport

In den Skigebieten lässt sich als Betreiber gutes Geld verdienen - und als Konsument auch ausgeben. Der Verein für Konsumenteninformation hat festgestellt, dass in den vergangenen 14 Jahren die Preise in den Skigebieten nur eine Richtung kennen: stetig nach oben. Um bis zu zwei Euro im Vergleich zum Vorjahr wurde der Pistenspaß im Winter teurer. Die "Krone" hat sich in den Skigebieten umgehört.