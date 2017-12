Alles Gute, Dagobert: Der reichste Erpel ist 70!

Trotzdem ist der Knauser auch im 21. Jahrhundert immer wieder Sinnbild, wenn es um Reichtum geht - in der Bankenkrise etwa oder Steuerpolitik. Auch für politische Parabeln wird der Erpel gerne mal bemüht. "Der Punkt ist: Man kann nicht zu gierig sein!", ließ US-Polit-Satiriker Stephen Colbert jüngst Dagoberts Synchronsprecher vorlesen. "Teil meiner Schönheit ist, dass ich sehr reich bin." Die Zitate in Entenstimme stammten von US-Präsident Donald Trump.

Reiche Ente mit Vorbildfunktion

Aber der Erpel wird auch geliebt: "Dagobert ist quasi jemand, mit dem wir uns ein bisschen identifizieren können, weil er so viel Erfolg hat, weil er aber auch für die echten Tugenden steht", meint Höpfner. Die fantastisch reiche Ente habe Vorbildfunktion: "Es ist seiner harten Hände Arbeit, mit denen er das geschaffen hat." Außerdem sorge sich der Erpel um seine Familie und habe unter seinem Gehrock das Herz am rechten Fleck. Ente gut, alles gut.

Mit seinem Riecher für Geld könnte sich Dagobert Duck denn auch in der digitalen Wirtschaft behaupten - trotz Zylinder. "Als Großunternehmer mit untrüglichem Geschäftssinn investiert er natürlich in moderne Technik und System - und würde sich so auch in Bitcoins seinen Speicher füllen", meint Höpfner. "Auch, wenn man darin leider nicht baden kann."