Cavs egalisieren mit 13. Sieg in Serie Klubrekord

Die Cleveland Cavaliers haben am Mittwoch in der NBA mit einem 101:95 zu Hause gegen die Sacramento Kings ihren 13. Sieg in Folge eingefahren. Der Finalist der Vorsaison egalisierte damit seinen Klubrekord. Angeführt von Superstar LeBron James, der 32 Punkte, elf Rebounds und neun Assists beisteuerte, sind die Cavaliers seit 9. November ungeschlagen.