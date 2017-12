Nach Attentat: Todesschütze in Bad Ischl gefasst

Das spektakuläre Attentat auf zwei Kfz-Mechaniker an der ungarisch-serbischen Grenze ist geklärt: Zielfahnder spürten den Schützen in der Kaiserstadt Bad Ischl in Oberösterreich auf, am Mittwoch nahm die Spezialeinheit Cobra den Deutschen fest. Das Tatmotiv: Eifersucht.