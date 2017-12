Helge Schneider geht wieder auf Tournee

Termine in Österreich

Die Tournee wird Schneider auch mehrmals nach Österreich führen: So gastiert er am 1. und 2. Februar in der Wiener Stadthalle (Halle F). Tags darauf bespielt er die Grazer Helmut List Halle. Sein Auftritt im Musiktheater in Linz am 30. April ist laut der Homepage des Komikers und Musikers bereits ausverkauft. Am 9. Mai ist zudem ein Termin im Glenthof in Imst geplant.