Pizza backen ist jetzt UNESCO-Weltkulturerbe

Große Feierlichkeiten in Neapel

Gratis-Pizza hatte der Verband der neapolitanischen Pizzabäcker im Fall der Anerkennung ihres Könnens als "Immaterielles Kulturerbe der Menschheit" versprochen. Große Feierlichkeiten sind in Neapel geplant. "Wir sind stolz, dass wir uns für eines der ältesten Handwerke der Welt eingesetzt haben", sagte Verbandspräsident Sergio Miccu. "Pizza ist in Neapel und Italien nicht nur ein Gericht, sondern ein Stück nationaler Kultur und italienischer Geschichte", lautet der Slogan der Initiatoren der Kampagne.