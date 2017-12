Raffl-Tor bei Sieg von Philadelphia in Edmonton

In den ersten 21 Saisonspielen ist Raffl ohne Tor und ohne Assist geblieben, seit dem 22. November läuft es für den 29-Jährigen aber. In den sieben Partien seither hat Raffl vier Tore erzielt und gesamt sechs Scorerpunkte verbucht. Am Mittwoch erzielte er im Konter in der 45. Minute das Tor zum 3:1 und verhalf damit den Flyers zum ersten Sieg in Edmonton seit Dezember 2013.

NHL-Ergebnisse:

Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers 2:4

Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 2:1 n.P.

Washington Capitals - Chicago Blackhawks 6:2

Anaheim Ducks - Ottawa Senators 3:0