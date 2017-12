Weichenstellung für die Öffis

Eine Schnellbahn-Strecke durch Wien, der zügige Ausbau der Franz-Josefs-Bahn sowie Voruntersuchungen für die Verlängerung der U-Bahn nach Niederösterreich - Verkehrsexperten haben im Regierungsviertel Zukunftskonzepte präsentiert.

Für Pendler und Ausflügler soll das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel noch attraktiver werden. So will man mit den ÖBB 112 Bahnhöfe auf Hochglanz bringen, 3500 neue Park-&-Ride-Stellplätze sind ebenso eingeplant. Außerdem will man neben der beliebten West- und Südbahnstrecke weitere Bahnlinien attraktiver machen. Verkehrslandesrat Karl Wilfing: "Gemeinsam investieren wir bis 2030 mehr als 870 Millionen Euro." Insgesamt sei das Landesbudget für den öffentlichen Verkehr in den vergangenen Jahren um 75 Prozent erhöht worden.

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung