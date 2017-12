Flüchtlinge in Arbeitsmarkt noch wenig integriert

Ein düsteres Bild malt der Leiter des Center of Excellence for Migration and Integration (CEMIR) am ifo-Institut in München, Gabriel Felbermayr, was die Arbeitsintegration von Geflüchteten in Österreich und Deutschland betrifft. "Wir haben es nicht geschafft, die Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern", sagte er am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. "Es geht deutlich langsamer voran als erhofft", sagte Felbermayr.