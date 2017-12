Aufstieg als "Belohnung" für Faschistengruß

Luppi erzielte das ominöse Tor gegen Marzabotto - Schauplatz eines der schlimmsten Massakers gegen die Zivilbevölkerung Italiens, bei dem deutsche Soldaten 770 Menschen töteten). Im Spiel der achten Liga schoss er in den Schlusssekunden den entscheidenden Treffer und rannte danach jubelnd in Richtung Zuschauer. Dann zog er sich das Trikot vom Leib, darunter kam ein schwarzes Trikot mit dem Symbol der Republik von Salò zum Vorschein. Außerdem streckte Luppi seinen rechten Arm in die Höhe und machte offensichtlich den Faschistengruß. Sein Verein Futa 65 suspendierte daraufhin den jungen Stürmer.