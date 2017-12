LIVE: Schafft RB Leipzig den Achtelfinal-Einzug?

Endspiel-Stimmung in der Champions League - noch rund 90 Minuten sind heute Abend noch zu spielen, ehe endlich ALLE Teilnehmer an der K.-o.-Phase der Saison 2017/18 bekannt sind. Nur in Gruppe H hält sich die Spannung eher in Grenzen, stehen dort doch Tottenham und Real Madrid längst als Aufsteiger fest. Zudem ist Manchester City und Besiktas Istanbul der Sieg in ihrer jeweiligen Gruppe nicht mehr zu nehmen. Noch um den Aufstieg kämpft dagegen der Österreicher-Klub RB Leipzig - dafür wird allerdings ein Heimsieg gegen Besiktas notwendig sein! Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie weder von dieser einen noch von den anderen sieben Partien etwas!