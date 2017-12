Polizei ermittelt gegen Ski-Trainer in Schladming

In der Steiermark gibt es einen aktuellen Missbrauchsvorwurf: Am 21. November soll ein Trainer der Skiakademie Schladming versucht haben, einen Schüler unsittlich zu berühren. Die Eltern haben Anzeige erstattet. Seitens der Polizei laufen bereits Ermittlungen gegen den Trainer. Doch auch in anderen Skischulen reißen die Missbrauchsvorwürfe nicht ab: In der NMS Schladming äußerte sich erst kürzlich eine ehemalige Absolventin.