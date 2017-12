Daniel Klein: Vom Fotograf und Model zum Blogger

#2. Welchen Service kann ein Blogger seinen Lesern bieten, den andere Medien nicht bieten können?

Das besondere am Bloggen ist, dass jeder seinen eigenen Weg wählen kann. Es gibt Blogger, die super authentisch sind und das, was andere Medien nicht schaffen, nämlich ihre eigene Persönlichkeit zu zeigen.

#3. Was war dein größter Fehler in Bezug auf das Bloggen und was hast du daraus gelernt?

Mein Fehler ist meistens, dass ich mir denke, ich hätte einiges noch ein Stückchen besser machen oder schreiben können. Eigentlich lernt man mit jedem Blogbeitrag auch immer etwas dazu und das setze ich dann einfach beim Nächsten ein.