E-Medikation: Steirer sollen 2018 ans Netz

Vor allem ältere Patienten kennen das Problem: Man kann beim Arzt oder in der Apotheke nicht beantworten, welche Medikamente man bereits einnimmt. Die Gefahr von unerwünschten Wechselwirkungen ist groß.

Genau das soll durch die "E-Medikation" verhindert werden. Die verschriebenen Medikamente werden in einer Datenbank gespeichert und können in Arztpraxen und Apotheken abgerufen werden. Doch der Projektstart verlief holprig: So klagten Ärzte in Deutschlandsberg über Softwareprobleme. Nach einem halben Jahr und gut 95.000 Verordnungen endete der Probebetrieb im November 2016.

2018 soll nun die flächendeckende Einführung kommen, nach Pionier Vorarlberg ist die Steiermark vorgesehen. In einer Verordnung des Gesundheitsministeriums beginnt Deutschlandsberg mit 8. März, es folgen Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz und Südoststeiermark am 29. März. Bis 10. Mai soll das ganze Bundesland am Datennetz hängen. Ob dieser Zeitplan hält, ist aber offen. Noch ist die Verordnung nicht erlassen, es laufen weiter Verhandlungen mit der Ärztekammer, wie der betriebliche Mehraufwand abgegolten wird. Die Zeit tickt: SP-Ministerin Pamela Rendi-Wagner ist nicht mehr lange im Amt…

Jakob Traby, Kronen Zeitung