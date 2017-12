Retter war früher Feuerwehrmann

Frau lag am Boden

enInzwischen war bereits Steinkogler, der als gebürtiger Bad Ischler früher bei der FF Jainzen aktiv war, zu der Wohnung hochgefahren: "Die Tür war offen, die Frau lag im Wohnzimmer am Boden, in der Küche hat die Decke gebrannt."

Mit Rauchgasvergiftung ins LKH

Die 86-Jährige kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital. Die Feuerwehr Steyr löschte den Wohnungsbrand.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung