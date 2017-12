Katze steckte in Dose fest

"Am Waldrand habe ich eine Katze gesehen, die mit dem Kopf in einer weggeworfenen Dose stecken geblieben ist", erzählt der Papa und Manager von Model und Schauspielerin Larissa Marolt. Sofort hielt der Hotelier seinen Wagen an und stoppte noch einen weiteren Autofahrer, um gemeinsam die Katze einzufangen. "Sie wäre ohne Hilfe verhungert und verdurstet. Im Wald hätte sie keiner mehr gesehen", vermutet Marolt, der das Tier aus der misslichen Lage befreien konnte. "Die Katze hat mir in ihrer Panik die Krallen in meine Hände gedrückt, aber das Blutopfer war es wert", lacht er.

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone