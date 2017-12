Knochenfragment des Heiligen Nikolaus gefunden?

"Die Ergebnisse legen nahe, dass die Knochen authentisch sein könnten", teilte die Universität mit. Anders als viele andere Reliquien, bei denen sich herausgestellt habe, dass sie aus anderen Epochen stammen, "könnten wir es bei diesem Knochenteil mit den Überresten des Heiligen Nikolaus höchstpersönlich zu tun haben", erklärte Tom Higham vom Institut für Reliquien der Universität Oxford.

Nikolaus geht auf historischen Bischof zurück

Sankt Nikolaus, dessen am 6. Dezember gedacht wird, geht auf den historischen Bischof von Myra, der heutigen türkischen Stadt Demre, zurück. Der Großteil der Überreste, die dem Heiligen zugeschrieben werden, befindet sich seit dem Jahr 1087 in der Basilika San Nicola im italienischen Bari. Mehr als 500 weitere Knochenteile werden in Venedig aufbewahrt.