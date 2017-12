Beißender Pole wollte offenbar Geschäft plündern

Dieser Coup ging wohl gehörig in die Hose! Ein Pole (28), der offenbar einen Einbruchsdiebstahl begehen wollte, ließ sich bei Geschäftsschluss am Dienstag um 19 Uhr in die MPreis-Filiale in Pfunds einschließen. Doch er löste einen Alarm aus. Beim Versuch, den Mann festzunehmen, biss er einen Polizisten.