Andrej Babis neuer Ministerpräsident Tschechiens

Seinen ersten Auftritt auf europäischem Parkett wird Babis beim EU-Gipfel in Brüssel am 14. und 15. Dezember haben. Im Vorfeld kündigte er an, am tschechischen Nein zu einer gerechteren Flüchtlingsverteilung in Europa festzuhalten. "Wenn wir über eine Reform der Europäischen Union reden wollen, dann müssen wir vor allem über eine Reform der Migrationspolitik sprechen", sagte er.

"Tschechen-Berlusconi" baute riesiges Imperium auf

Babis ist Gründer eines Firmenimperiums mit mehr als 250 Unternehmen, darunter auch große Tageszeitungen und der meistgehörte Radiosender des Landes. In den Medien wird er daher auch mit dem Italiener Silvio Berlusconi verglichen.