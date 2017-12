Beach-Queen Walkenhost fällt nach Hüft-OP aus

In letzter Zeit waren die Schmerzen aber wieder aufgetreten, so dass "auf ärztliches Anraten eine kleine OP durchgeführt wurde, um sicherzustellen, dass ich 2019 und 2020 topfit bin", berichtete die Blockspezialistin. Wegen der neuerlichen OP fällt Walkenhorst mehrere Monate aus, Ludwig wird höchstwahrscheinlich mit einer Interimspartnerin in die neue Saison starten. "Der Arzt meinte, dass die OP super gelaufen ist und dass ich bald wieder topfit sein werde", schrieb Walkenhorst auf Facebook.