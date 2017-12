Neues IKEA-Haus soll am Westbahnhof entstehen

Am Westbahnhof soll ein innovativer, richtungsweisender IKEA entstehen. Die Besucher sollen dort alles finden, was den schwedischen Möbelriesen ausmacht: Musterzimmer und -wohnungen mit Ideen für alle Wohnbereiche, das gesamte Sortiment zum Anschauen, die Markthalle mit all ihren Produktbereichen und den Food Bereich. Mitnehmen soll man aber nur Produkte können, die mit der U-Bahn oder dem Fahrrad problemlos zu transportieren sind.